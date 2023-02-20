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2 часа назад

Как понять, есть ли у вас проблемы с щитовидной железой: видео

Мария Кимакович

Заболевания щитовидной железы специалисты называют одними из самых распространенных болезней. Несмотря на то, что железа крайне мала, от ее правильного функционирования зависят очень многие процессы в организме.

Гормоны щитовидки влияют на правильную работу всех органов, поэтому любые болезни железы приводят к сбоям во всем организме.

Важно внимательно относиться к здоровью и при малейших подозрениях на какие-то неполадки в работе щитовидной железы обращаться к специалисту.

Заметить, есть ли у вас проблемы с этим органом, можно по внешним и некоторым другим признакам.

Опасные симптомы ухудшения работы щитовидной железы

Об этом в своем TikTok-канале рассказала врач-эндокринолог, диетолог Анжелика Чиж.

Советы эксперта смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как избавиться от хруста в шее.

Болезни и лекарства,Видео,
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