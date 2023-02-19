Как избавиться от хруста в шее: видео

Неправильное положение шеи часто провоцирует развитие кифоза – искривления в верхнем отделе позвоночника. При возникновении этой проблемы также меняется анатомическая форма шеи за счет увеличения пространства в прогибе позвонков. Как правило, деформация с возрастом только усугубляется. Все эти процессы вызывают сопутствующие неприятные ощущения, например, боль и хруст при движении шеей.

Врач-реабилитолог и физический терапевт Михаил Сорокин рассказал, как в домашних условиях проработать область шеи, уменьшить болевой синдром и убрать скованность шейных мышц.

Подробнее о том, как избавиться от хруста и боли в шее, смотрите в видео.