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36 минут назад

Может столкнуться каждый: что такое контагиозный моллюск

Мира Маркина
Жовтан Наталия Вячеславовнаэксперт

Контагиозный моллюск - это вирусное заболевание, где “контагиозный” означает остро или высоко заразный.

Может столкнуться каждый: что такое контагиозный моллюск
Фото: UnsplashUnsplash

Контагиозный моллюск относится к достаточно крупным вирусам, которые по своему размеру не способны проникнуть сквозь базальную мембрану в более глубоко лежащие ткани. За счёт своего размера он остаётся на поверхности, формируя капсулу в виде бугорка, чаще всего с пупковидным вдавлением в центре.

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Внутри этого бугорка можеть быть белесоватое содержимое – творожистая масса. Естественно, по его периферии возникает воспаление или небольшой округлый валик. Эти элементы могут чесаться, и уже непосредственно сам человек при зуде, расчёсывая этот элемент, разносит вирус по поверхности кожи. В результате чего могут появляться и другие элементы заражения.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Чаще всего болеют дети, потому что структура и строение их кожи более нежные и вирус достаточно легко проникает вглубь тканей. Заражение происходит при контакте на игровых площадках, в детском саду, в бассейне, при контакте с игрушками. Соответственно, соблюдение мер гигиены и профилактики может позволить избежать заражения.

Также заболеванию подвержены и взрослые люди, имеющие предрасположенность или иммунодефицит. Такими пациентами не обязательно могут быть ВИЧ-инфицированные, это могут быть и люди с ослабленным иммунным ответом после ковидной инфекции, женщины в период беременности – эти состояния приводят к снижению иммунитета.

Проявляться высыпания будут в том месте, куда конкретно попал вирус, то есть если это область бедра, плеча или лица, то там и будет происходить развитие образований, узелков.

Как правило, лечение заключается в их удалении. Чаще всего мы проводим самые безопасные удаления. Самый простой из них – механический. Существуют разные техники механического удаления, и каждый доктор владеет этим методом, выбирая комфортный для себя способ.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Также контагиозный моллюск может удаляться жидким азотом, химическими веществами, а также с помощью аппаратных методик: ультразвука или радиоволн, лазера. Последние способы используют при достаточно глубоких повреждениях.

Я считаю, что механический способ самый щадящий. К тому же этот метод позволяет избежать формирования каких-либо следов.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Инкубационный период контагиозного моллюска составляет от недели до 20 дней при условии, что кожа не повреждена, нет сильного снижения иммунитета.

В России разработан единый тест на 8 вирусных инфекций

Некоторые исследования показывают, что контагиозный моллюск может самостоятельно разрешаться и не требует лечения, но сроки этого разрешения могут очень затянуться. За это время, естественно, высыпаний может стать в разы больше, поэтому я отношусь к тем врачам, которые предпочитают лечить контагиозный моллюск и не давать ему возможности заполнить свободные слоты.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог
Болезни и лекарства,
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