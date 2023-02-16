Может столкнуться каждый: что такое контагиозный моллюск

Контагиозный моллюск - это вирусное заболевание, где “контагиозный” означает остро или высоко заразный.
Контагиозный моллюск относится к достаточно крупным вирусам, которые по своему размеру не способны проникнуть сквозь базальную мембрану в более глубоко лежащие ткани. За счёт своего размера он остаётся на поверхности, формируя капсулу в виде бугорка, чаще всего с пупковидным вдавлением в центре.
Чаще всего болеют дети, потому что структура и строение их кожи более нежные и вирус достаточно легко проникает вглубь тканей. Заражение происходит при контакте на игровых площадках, в детском саду, в бассейне, при контакте с игрушками. Соответственно, соблюдение мер гигиены и профилактики может позволить избежать заражения.
Также заболеванию подвержены и взрослые люди, имеющие предрасположенность или иммунодефицит. Такими пациентами не обязательно могут быть ВИЧ-инфицированные, это могут быть и люди с ослабленным иммунным ответом после ковидной инфекции, женщины в период беременности – эти состояния приводят к снижению иммунитета.
Проявляться высыпания будут в том месте, куда конкретно попал вирус, то есть если это область бедра, плеча или лица, то там и будет происходить развитие образований, узелков.
Также контагиозный моллюск может удаляться жидким азотом, химическими веществами, а также с помощью аппаратных методик: ультразвука или радиоволн, лазера. Последние способы используют при достаточно глубоких повреждениях.
Инкубационный период контагиозного моллюска составляет от недели до 20 дней при условии, что кожа не повреждена, нет сильного снижения иммунитета.