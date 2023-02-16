Может столкнуться каждый: что такое контагиозный моллюск

Контагиозный моллюск - это вирусное заболевание, где “контагиозный” означает остро или высоко заразный.

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Контагиозный моллюск относится к достаточно крупным вирусам, которые по своему размеру не способны проникнуть сквозь базальную мембрану в более глубоко лежащие ткани. За счёт своего размера он остаётся на поверхности, формируя капсулу в виде бугорка, чаще всего с пупковидным вдавлением в центре.

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Внутри этого бугорка можеть быть белесоватое содержимое – творожистая масса. Естественно, по его периферии возникает воспаление или небольшой округлый валик. Эти элементы могут чесаться, и уже непосредственно сам человек при зуде, расчёсывая этот элемент, разносит вирус по поверхности кожи. В результате чего могут появляться и другие элементы заражения.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Чаще всего болеют дети, потому что структура и строение их кожи более нежные и вирус достаточно легко проникает вглубь тканей. Заражение происходит при контакте на игровых площадках, в детском саду, в бассейне, при контакте с игрушками. Соответственно, соблюдение мер гигиены и профилактики может позволить избежать заражения.

Также заболеванию подвержены и взрослые люди, имеющие предрасположенность или иммунодефицит. Такими пациентами не обязательно могут быть ВИЧ-инфицированные, это могут быть и люди с ослабленным иммунным ответом после ковидной инфекции, женщины в период беременности – эти состояния приводят к снижению иммунитета.

Проявляться высыпания будут в том месте, куда конкретно попал вирус, то есть если это область бедра, плеча или лица, то там и будет происходить развитие образований, узелков.

Как правило, лечение заключается в их удалении. Чаще всего мы проводим самые безопасные удаления. Самый простой из них – механический. Существуют разные техники механического удаления, и каждый доктор владеет этим методом, выбирая комфортный для себя способ.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Также контагиозный моллюск может удаляться жидким азотом, химическими веществами, а также с помощью аппаратных методик: ультразвука или радиоволн, лазера. Последние способы используют при достаточно глубоких повреждениях.

Я считаю, что механический способ самый щадящий. К тому же этот метод позволяет избежать формирования каких-либо следов.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Инкубационный период контагиозного моллюска составляет от недели до 20 дней при условии, что кожа не повреждена, нет сильного снижения иммунитета.