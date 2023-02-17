Как восстановить мышцы и суставы после спортивных травм

Из-за длительной перегрузке у занимающихся спортом людей высокий риск получить травму. Спросили травматолога-ортопеда Сергея Попова, что делать, чтобы восстановиться после повреждения.
Фото: UnsplashUnsplash
По словам медика, люди, не привыкшие к физической активности, и люди, ведущие подвижный образ жизни, согласно статистике, травмируются примерно одинаково по частоте.
Видео дня
Жизнь современного человека относительно физической активности неоднозначна. С одной стороны, есть большая группа людей с низкой активностью на сидячей работе с длительным временем труда. С другой стороны люди, занимающиеся спортом и ведущие в целом довольно подвижный образ жизни. Но, как ни странно, процент травматизма в данных группах примерно одинаковый. Только одни получают повреждения из-за неготовности к физическим нагрузкам, а другие из-за длительной перегрузки. Очень распространена в практике травматолога ситуация, когда в целом неподготовленный физически человек решает резко сменить образ жизни и в последствии получает повреждения. Результатам является еще большее уменьшение активности после травмы и длительное возвращение к повседневным нагрузкам.
Попов Сергей НиколаевичТравматолог-ортопед федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Сочи
Большинство травм требует профессионального наблюдения. Как рассказал врач, человек может восстанавливать свою форму в течение нескольких недель, а иногда и месяцев. Данный период зависит от тяжести повреждений.
Лечение легких повреждений чаще всего включает в себя ограничение нагрузки, возможно, также врач назначит специальное ортопедическое изделие (ортез, бандаж), которое фиксирует часть тела в нужном положении, что ускоряет восстановление поврежденных структур (мышцы, связки). При таких травмах очень важна реабилитация для улучшения кровообращения в конечности, восстановления силы и объема движений в суставах.
На данном этапе в лечении участвует врач-реабилитолог (физический терапевт, врач ЛФК), который оценивает исходное физическое состояние пациента и подбирает комплекс упражнений и процедур для постепенного восстановления и уменьшения негативных последствий травмы: боли, отеков, ограничений движений.
Попов Сергей НиколаевичТравматолог-ортопед федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Сочи
Более тяжелые повреждения требуют непосредственного участия врача травматолога-ортопеда. В данном случае ткани не могут самостоятельно восстановиться и необходимо выполнять операцию. По словам медика, в современной травматологии существуют множество техник и имплантов, позволяющих восстановить функции суставов при серьезных повреждениях (разрыве связок, переломах) и вернуть человеку полную активность и возможность заниматься спортом без ограничений в дальнейшем.
Реабилитация после таких операции тоже имеет огромное значение. Высокий уровень подготовки врача-реабилитолога поможет сделать этот период максимально комфортным. Если способностб организма к восстановлению после травмы снижена, ввиду возраста или сопутствующих заболеваний, в современной медицине имеется ряд возможностей стимулировать этот процесс. В последнее время большое применение имеет использование препаратов из собственных тканей организма (клеточная терапия, ортобиология). А также воздействие физических факторов (физио- и механотерапия). Все это в большинстве помогает вернуться человеку к привычному образу жизни.
В дальнейшем не стоит забывать о профилактике спортивного травматизма: нужно контролировать правильное выполнение упражнений, не допускать перегрузок, использовать средства защиты, если это необходимо.
Попов Сергей НиколаевичТравматолог-ортопед федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Сочи