Как восстановить мышцы и суставы после спортивных травм

Жизнь современного человека относительно физической активности неоднозначна. С одной стороны, есть большая группа людей с низкой активностью на сидячей работе с длительным временем труда. С другой стороны люди, занимающиеся спортом и ведущие в целом довольно подвижный образ жизни. Но, как ни странно, процент травматизма в данных группах примерно одинаковый. Только одни получают повреждения из-за неготовности к физическим нагрузкам, а другие из-за длительной перегрузки. Очень распространена в практике травматолога ситуация, когда в целом неподготовленный физически человек решает резко сменить образ жизни и в последствии получает повреждения. Результатам является еще большее уменьшение активности после травмы и длительное возвращение к повседневным нагрузкам.



Попов Сергей Николаевич Травматолог-ортопед федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Сочи