Три вопроса доктору о хронической усталости

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В сегодняшнем материале — три вопроса о хронической усталости. На них отвечает врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.
Усталость после тяжелого дня — явление понятное и объяснимое. Но если человек даже после полноценного отдыха чувствует себя уставшим, это, конечно, вряд ли можно назвать нормой. В этом случае специалисты чаще всего говорят о синдроме хронической усталости.
Специалисты считают, что синдром хронической усталости могут вызывать различные, часто сочетаемые причины. Чаще всего в числе причин возникновения хронической усталости эксперты выделяют:
Самое важное понять, что является причиной хронической усталости. Эта проблема, связанная с состоянием организма на физиологическом уровне или проблема, связанная с психическим здоровьем, отмечает эксперт.
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести скрининговое обследование организма.
В разделе вегетативной нервной системы к профилактике будет относиться рационально обоснованное лекарственное лечение, объясняет специалист.
Второй способ — психотерапия. Грамотный психотерапевт разберется в причине и поможет своими советами, тактиками в том, чтобы избавиться от этого фактора, говорит эксперт.
Еще одни тактики — безусловно, нормализация сна, правильное питание, физическая активность, ну и в основе всего этого стоит лекарственная терапия, основная направленность которой — убрать тревогу.