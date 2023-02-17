Три вопроса доктору о хронической усталости

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В сегодняшнем материале — три вопроса о хронической усталости. На них отвечает врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

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Усталость после тяжелого дня — явление понятное и объяснимое. Но если человек даже после полноценного отдыха чувствует себя уставшим, это, конечно, вряд ли можно назвать нормой. В этом случае специалисты чаще всего говорят о синдроме хронической усталости.

Вероятные причины возникновения хронической усталости

Специалисты считают, что синдром хронической усталости могут вызывать различные, часто сочетаемые причины. Чаще всего в числе причин возникновения хронической усталости эксперты выделяют:

инфекции (грипп, герпес, гепатит и др.);

эндокринные расстройства;

иммунные дисфункции;

частые и длительные стрессы;

напряженную работу;

неблагоприятные (в том числе экологические) условия, в которых приходится жить;

нарушения обменных процессов.

Как выявить точную причину хронической усталости

Самое важное понять, что является причиной хронической усталости. Эта проблема, связанная с состоянием организма на физиологическом уровне или проблема, связанная с психическим здоровьем, отмечает эксперт.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести скрининговое обследование организма.

Скрининговое обследование включает в себя общие и биохимические анализы крови, УЗИ, исследования работы сердца. И если на всех этапах нарушений не найдено, мы говорим о том, что причиной хронической усталости все-таки послужила проблема так называемой вегетативной дисфункции. Это будет раздел психиатрии.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Методы профилактики хронической усталости

В разделе вегетативной нервной системы к профилактике будет относиться рационально обоснованное лекарственное лечение, объясняет специалист.

Это группа препаратов, которые помогают стабилизировать процессы торможения и возбуждения. Как только эти процессы выравниваются, состояние нормализуются.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Второй способ — психотерапия. Грамотный психотерапевт разберется в причине и поможет своими советами, тактиками в том, чтобы избавиться от этого фактора, говорит эксперт.