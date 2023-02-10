Три вопроса доктору о мерцательной аритмии

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В сегодняшнем материале — три вопроса о мерцательной аритмии. На них отвечает врач терапевт-кардиолог Клинико-диагностического центра "Мединцентр" Самсонова Нарине Самвеловна.
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Мерцательная аритмия — нерегулярный и очень быстрый сердечный ритм, способный привести к образованию тромбов.
Чем опасна мерцательная аритмия и как понять, что эта проблема существует
Самостоятельно выявить болезнь человеку бывает непросто, поскольку часто у нее нет симптомов. Но даже если симптомы есть, пациент легко может перепутать их с признаками других заболеваний с похожими признаками. Важно не играть в "угадайку", а вовремя обратиться за помощью к специалисту.
Болезнь повышает риск возникновения инсульта, сердечной недостаточности и других осложнений, связанных с сердцем.
При таком недуге верхние камеры сердца (предсердия) бьются хаотично и нерегулярно с нижними камерами (желудочками) органа. У многих людей мерцательная аритмия может протекать бессимптомно. Хотя сама по себе болезнь обычно не угрожает жизни, это серьезная проблема, требующая надлежащего лечения для предотвращения инсульта.
ощущение учащенного, трепещущего или колотящегося сердцебиения;
боль в груди;
головокружение;
усталость;
одышка;
слабость.
Недуг в большинстве случаев возникает у людей с сопутствующими проблемами со здоровьем, такими как высокое кровяное давление (гипертония), ожирение или атеросклероз. Обильное употреблением алкоголя или курение также могут стать причиной заболевания.