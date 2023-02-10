Три вопроса доктору о мерцательной аритмии

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают.

Фото: Unsplash Unsplash

В сегодняшнем материале — три вопроса о мерцательной аритмии. На них отвечает врач терапевт-кардиолог Клинико-диагностического центра "Мединцентр" Самсонова Нарине Самвеловна.

Видео дня

Мерцательная аритмия — нерегулярный и очень быстрый сердечный ритм, способный привести к образованию тромбов.

Чем опасна мерцательная аритмия и как понять, что эта проблема существует

Самостоятельно выявить болезнь человеку бывает непросто, поскольку часто у нее нет симптомов. Но даже если симптомы есть, пациент легко может перепутать их с признаками других заболеваний с похожими признаками. Важно не играть в "угадайку", а вовремя обратиться за помощью к специалисту.

Болезнь повышает риск возникновения инсульта, сердечной недостаточности и других осложнений, связанных с сердцем.

При таком недуге верхние камеры сердца (предсердия) бьются хаотично и нерегулярно с нижними камерами (желудочками) органа. У многих людей мерцательная аритмия может протекать бессимптомно. Хотя сама по себе болезнь обычно не угрожает жизни, это серьезная проблема, требующая надлежащего лечения для предотвращения инсульта.

Самсонова Нарине Самвеловна Врач терапевт-кардиолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра»

Основными признаками заболевания являются:

ощущение учащенного, трепещущего или колотящегося сердцебиения;

боль в груди;

головокружение;

усталость;

одышка;

слабость.

Недуг в большинстве случаев возникает у людей с сопутствующими проблемами со здоровьем, такими как высокое кровяное давление (гипертония), ожирение или атеросклероз. Обильное употреблением алкоголя или курение также могут стать причиной заболевания.

Самсонова Нарине Самвеловна Врач терапевт-кардиолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра»

эпизодическая (симптомы аритмии появляются и исчезают, обычно длятся от нескольких минут до нескольких часов);

персистирующая (в течение нескольких недель ритм сердца не приходит в норму);

долгосрочная персистирующая (длится более 12 месяцев);

постоянная (регулярный ритм сердца не может быть восстановлен). Врачи выделяют следующие виды мерцательной аритмии:

Способы лечения мерцательной аритмии

Для каждого пациента методы лечения заболевания подбираются врачом индивидуально и зависят от формы недуга.

Лечение заболевания включает в себя прием лекарств для предотвращения инсульта, терапию для восстановления сердечного ритма и катетерные процедуры, блокирующие неправильные сердечные сигналы.

Самсонова Нарине Самвеловна Врач терапевт-кардиолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра»

Способы профилактики мерцательной аритмии

Любое заболевание, как известно, проще предотвратить, чем лечить, поэтому не стоит забывать о мерах профилактики мерцательной аритмии.

В качестве профилактики проблемы рекомендуется отказаться от курения, употребления алкоголя, поддерживать здоровый вес и регулярно заниматься физической активностью.

Самсонова Нарине Самвеловна Врач терапевт-кардиолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра»

При возникновении первых симптомов мерцательной аритмии следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.