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1 час назад

Три вопроса доктору о мерцательной аритмии

Мария Кимакович
Самсонова Нарине Самвеловнаэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают.

Три вопроса доктору о мерцательной аритмии
Фото: UnsplashUnsplash

В сегодняшнем материале — три вопроса о мерцательной аритмии. На них отвечает врач терапевт-кардиолог Клинико-диагностического центра "Мединцентр" Самсонова Нарине Самвеловна.

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Мерцательная аритмия — нерегулярный и очень быстрый сердечный ритм, способный привести к образованию тромбов.

Чем опасна мерцательная аритмия и как понять, что эта проблема существует

Самостоятельно выявить болезнь человеку бывает непросто, поскольку часто у нее нет симптомов. Но даже если симптомы есть, пациент легко может перепутать их с признаками других заболеваний с похожими признаками. Важно не играть в "угадайку", а вовремя обратиться за помощью к специалисту.

Болезнь повышает риск возникновения инсульта, сердечной недостаточности и других осложнений, связанных с сердцем.

При таком недуге верхние камеры сердца (предсердия) бьются хаотично и нерегулярно с нижними камерами (желудочками) органа. У многих людей мерцательная аритмия может протекать бессимптомно. Хотя сама по себе болезнь обычно не угрожает жизни, это серьезная проблема, требующая надлежащего лечения для предотвращения инсульта.
Самсонова Нарине Самвеловна
Самсонова Нарине СамвеловнаВрач терапевт-кардиолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра»

Основными признаками заболевания являются:

  • ощущение учащенного, трепещущего или колотящегося сердцебиения;
  • боль в груди;
  • головокружение;
  • усталость;
  • одышка;
  • слабость.
Недуг в большинстве случаев возникает у людей с сопутствующими проблемами со здоровьем, такими как высокое кровяное давление (гипертония), ожирение или атеросклероз. Обильное употреблением алкоголя или курение также могут стать причиной заболевания.
Самсонова Нарине Самвеловна
Самсонова Нарине СамвеловнаВрач терапевт-кардиолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра»
Врачи выделяют следующие виды мерцательной аритмии:
  • эпизодическая (симптомы аритмии появляются и исчезают, обычно длятся от нескольких минут до нескольких часов);
  • персистирующая (в течение нескольких недель ритм сердца не приходит в норму);
  • долгосрочная персистирующая (длится более 12 месяцев);
  • постоянная (регулярный ритм сердца не может быть восстановлен).

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Способы лечения мерцательной аритмии

Для каждого пациента методы лечения заболевания подбираются врачом индивидуально и зависят от формы недуга.

Лечение заболевания включает в себя прием лекарств для предотвращения инсульта, терапию для восстановления сердечного ритма и катетерные процедуры, блокирующие неправильные сердечные сигналы.
Самсонова Нарине Самвеловна
Самсонова Нарине СамвеловнаВрач терапевт-кардиолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра»

Способы профилактики мерцательной аритмии

Любое заболевание, как известно, проще предотвратить, чем лечить, поэтому не стоит забывать о мерах профилактики мерцательной аритмии.

В качестве профилактики проблемы рекомендуется отказаться от курения, употребления алкоголя, поддерживать здоровый вес и регулярно заниматься физической активностью.
Самсонова Нарине Самвеловна
Самсонова Нарине СамвеловнаВрач терапевт-кардиолог Клинико-диагностического центра «Мединцентра»

При возникновении первых симптомов мерцательной аритмии следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Болезни и лекарства,
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