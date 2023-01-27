Три вопроса доктору о нейропатии

Нейропатией называют патологию нервов, которая появляется из-за поражения нервной системы. Как правило, она проявляется из-за компрессии или травмы. Опасна патология тем, что она практически не имеет симптомов на начальных стадиях, поэтому многие пациенты не знают, что страдают от этого недуга.

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По оценкам врачей, около 15% взрослых в России имеют нейропатию. Предположительно, эта цифра может быть больше, так как не все пациенты обращаются к специалисту. На вопросы о нейропатии в материале “Рамблера” отвечает невролог Николай Мясников.

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Какие симптомы и первые признаки у нейропатии?

Чаще всего пациенты обращаются к врачу с нейропатией, если у них теряется чувствительность конечностей. Все начинается, как правило, с пальцев кистей и ног. Однако первые признаки нейропатии зависят от того, что стало причиной заболевания, а их существует бесчисленное множество. Как правило, нейропатия вытекает из других заболеваний или патологий.

“Для симметричной дистальной полинейропатии характерно поражение кистей рук и стоп, когда человек теряет чувствительность в этих частях тела; жжение и слабость. Проявление заболевания варьируется от причины, которая его вызвала. Диагностический поиск начинается на приеме у врача” Мясников Николай Борисович Главный врач GMS Hospital, невролог

Какие существуют методы лечения нейропатии?

Для того, чтобы приступать к лечению нейропатии, нужно сначала пройти диагностику у врача. Она состоит из клинического осмотра и других исследований, которые проводятся у невролога. Врач определяет, какие именно нервы были поражены, ищет причины заболевания и приступает к лечению.

“Диагностика состоит из клинического осмотра и золотого стандарта: электромиографии. Это исследование проводится с помощью специальных электродов, которые ставят в мышцы и смотрят проведение нервных импульсов по нервным волокнам. По этому исследованию можно определить, какого типа поражение нерва возникло. И понять, соответственно, каким образом это лечить” Мясников Николай Борисович Главный врач GMS Hospital, невролог

Бывает и такое, что первоначальный осмотр не дает никаких результатов. В таком случае требуется дополнительная диагностика в виде других исследованиях. Однако такое случается крайне редко.

Лечение зависит от первопричины нейропатии. Врачи всегда находят причину заболевания и концентрируются на ее устранении. Например, если нейропатия возникла вследствие диабета, то пациента направляют к другому специалисту, чтобы он назначил поддерживающие препараты.

Также невролог может назначить поддерживающие препараты. Принимать их нужно исключительно по назначению врача.

Какие существуют способы профилактики нейропатии?

Способы профилактики заключаются в том, чтобы избежать болезней, вызывающих нейропатию. Нервы могут быть поражены в результате массы причин.

“К самым часто встречающимся относятся: диабет, алкоголизм, ВИЧ-инфекция и др. Полинейропатия может быть проявлением системных заболеваний, проявлением нежелательного эффекта применения некоторых лекарств, проявлением генетических расстройств, а также может возникать само по себе без какой-либо причины”

Мясников Николай Борисович Главный врач GMS Hospital, невролог