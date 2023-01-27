Три вопроса доктору о нейропатии

Нейропатией называют патологию нервов, которая появляется из-за поражения нервной системы. Как правило, она проявляется из-за компрессии или травмы. Опасна патология тем, что она практически не имеет симптомов на начальных стадиях, поэтому многие пациенты не знают, что страдают от этого недуга.
По оценкам врачей, около 15% взрослых в России имеют нейропатию. Предположительно, эта цифра может быть больше, так как не все пациенты обращаются к специалисту. На вопросы о нейропатии в материале “Рамблера” отвечает невролог Николай Мясников.
Чаще всего пациенты обращаются к врачу с нейропатией, если у них теряется чувствительность конечностей. Все начинается, как правило, с пальцев кистей и ног. Однако первые признаки нейропатии зависят от того, что стало причиной заболевания, а их существует бесчисленное множество. Как правило, нейропатия вытекает из других заболеваний или патологий.
Для того, чтобы приступать к лечению нейропатии, нужно сначала пройти диагностику у врача. Она состоит из клинического осмотра и других исследований, которые проводятся у невролога. Врач определяет, какие именно нервы были поражены, ищет причины заболевания и приступает к лечению.
Бывает и такое, что первоначальный осмотр не дает никаких результатов. В таком случае требуется дополнительная диагностика в виде других исследованиях. Однако такое случается крайне редко.
Лечение зависит от первопричины нейропатии. Врачи всегда находят причину заболевания и концентрируются на ее устранении. Например, если нейропатия возникла вследствие диабета, то пациента направляют к другому специалисту, чтобы он назначил поддерживающие препараты.
Также невролог может назначить поддерживающие препараты. Принимать их нужно исключительно по назначению врача.
Способы профилактики заключаются в том, чтобы избежать болезней, вызывающих нейропатию. Нервы могут быть поражены в результате массы причин.
Поэтому, профилактика состоит в том, чтобы вести здоровый образ жизни, не употреблять алкоголь и другие токсины, следить за питанием, весом, а также регулярно проходить медицинские обследования.