Три вопроса доктору о боли в коленях

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале — три вопроса о боли в коленях. На них отвечает травматолог-ортопед Максим Саутин.

Боли в коленях чаще всего начинают беспокоят людей в возрасте, а также молодых спортсменов. Дело в том, что колени испытывают сильную нагрузку на протяжении всей жизни человека. И чем более он активен, тем сильнее изнашиваются суставы. Поэтому эта проблема — одна из самых частых, с которыми обращаются к травматологам и ортопедам.

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Что такое суставная мышь и чем опасен этот недуг?

Суставная мышь — осколок хрящевой ткани или мениска, который попадает в полость сустава. Боль из-за суставной мыши появляется в тот момент, когда этот фрагмент попадает в щель сустава. Тогда происходит защемление и дискомфорт. Размер суставной мыши может достигать до 1-2 сантиметров в диаметре. Чем она больше, тем сильнее дискомфорт.

“Сустав — полость достаточно обширная, и есть определенные места, где могут скапливаться определенные фрагменты хряща, свободные тела, не мешая пациенту, но часто при активности эти тела могут мигрировать по суставу, вызывая даже блокаду коленного сустава, когда пациент не может пошевелить ногой в коленном суставе из-за того, что это вызывает сильные болевые ощущения” Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Как лечить и облегчить боль в коленных суставах?

Если говорить о суставной мыши, то в этом случае потребуется хирургическое вмешательство. Иными способами пациента вылечить невозможно.

“Мы делаем эндоскопические хирургические вмешательства, удаляя свободные тела. Это основной метод лечения, потому что не убрав механическую преграду, невозможно вылечить пациента”

Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Однако боль в коленях излечима, и это подтверждают врачи. В современной медицине используются различные препараты, которые помогают избежать болевых ощущений.

Конечно, они не заменят пациенту сустав, но значительно продлят срок его безболезненного функционирования. Перед тем, как приступать к лечению, необходимо полное обследование, которое позволит исключить хронические заболевания.

“В случае хронических болевых ощущений в коленных суставах мы проводим полноценное обследование пациента, чтобы оценить степень артрозных изменений, степень повреждения мягкотканных структур. Что касается консервативного лечения, сейчас широкое распространение получил препарат гиалуроновой кислоты, и активированная тромбоцитарная масса или плазма, которая вкалывается в область сустава и защищает хрящевой покров сустава. Ни о каком восстановлении и наращивании хрящевого покрова речь не идет” Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Какие есть способы профилактики?

Для профилактики боли в коленях нужно не пренебрегать визитами к врачу в случае дискомфорта. Также стоит обращать внимание на любые неприятные ощущения и травмы. Профессиональное лечение поможет сохранить сустав в работающем состоянии надолго.

“Но если мы хотим продлить жизнь сустава смолоду, нельзя относиться халатно к любым травмам. Обязательно в случае травмы нужно обратиться к специалисту, провести исследования. Они позволят установить, нет ли выраженных повреждений коленного сустава. Также обязательно нужно осуществлять спортивные нагрузки под контролем тренера, чтобы корректно их выполнять”

Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO