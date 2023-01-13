Три вопроса доктору о субфебрильной температуре

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале — три вопроса о субфебрильной температуре. На них ответила врач-терапевт Александра Серегина.

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Субфебрильной температурой или субфебрильной лихорадкой называется незначительное повышение температуры тела, 37,1 – 38,0'C, которое наблюдается на протяжении длительного времени. При этом нормальной считается температура от 36,5 до 37,0'C включительно

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О каких болезнях может говорить длительный субфебрилитет

Причины субфебрильной температуры довольно разнообразны. Субфебрильная температура, не связанная с заболеваниями, как правило, кратковременная и может быть вызвана перегревом, эмоциональным стрессом (очень часто маленькие дети реагируют на эмоциональные ситуации лихорадкой), действием отдельных лекарственных препаратов (как пример – противосудорожные, цитостатики, йодсодержащие препараты, метоклопрамид, хинидин, каптоприл, гепарин, антибиотики пенициллинового ряда, тетрациклины, сульфониламиды и др.).

Серёгина Александра Михайловна Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" г. Тула

Однако чаще всего, по словам медика, субфебрильная температура является признаком заболеваний.

Это могут быть инфекционные заболевания – как острые (вирусные, паразитарные, бактериальные), так и хронические (гепатиты, ВИЧ, туберкулёз). С субфебрильной температуры часто начинаются ОРЗ, кишечные инфекции, герпетическая инфекция, инфекционные поражения сердца, суставов, центральной нервной системы (энцефалиты, менингиты).



Часто субфебрильная лихорадка сопровождает хронические аутоиммунные заболевания: тиреоидит, ревматоидный артрит, язвенный колит. С длительным повышением температуры до 38,0 также могут протекать глистные инвазии, мононуклеоз, токсоплазмоз. Серёгина Александра Михайловна Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" г. Тула

В каких случая температура 37 — норма

У спортсменов температуру до 38 градусов могут вызывать интенсивные физические нагрузки. У женщин субфебрильная лихорадка проявляется при гормональных изменениях (в качестве ПМС, во время 1-2 триместра беременности). Если кроме повышения температуры нет других жалоб, нет причин для беспокойства, заявила врач.

Когда субфебрильная температура может быть реально опасна

При онкологических заболеваниях и анемии длительно существующая субфебрильная лихорадка зачастую является первым «тревожным звонком». Также, если субфебрильная температура сопровождается какими-либо другими симптомами (головная боль, слабость, нарушения работы сердца, боли в суставах или животе), если она существует длительно и не связана с перегревом, стрессом или интенсивными тренировками, стоит обратиться к врачу.

Серёгина Александра Михайловна Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" г. Тула