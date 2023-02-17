Что делать, если свело ногу: видео

Судороги — это непроизвольные, болезненные сокращения мышц. Они могут появиться внезапно у любого человека. Почему это происходит и что делать, если свело ногу? Рассказал кандидат медицинских наук, врач-невролог и реабилитолог Антон Клочков в своем TikTok-аккаунте.

По словам медика, среди возможных причин судорог — обезвоживание, нарушение электролитного обмена, а также слишком длительное или сильное мышечное сокращение. Если у вас свело мышцу, первым делом нужно помассировать ее и растянуть.

Что еще можно предпринять? Чтобы узнать, смотрите видео врача-невролога.