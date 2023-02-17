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1 час назад

Что делать, если свело ногу: видео

Мира Маркина

Судороги — это непроизвольные, болезненные сокращения мышц. Они могут появиться внезапно у любого человека. Почему это происходит и что делать, если свело ногу? Рассказал кандидат медицинских наук, врач-невролог и реабилитолог Антон Клочков в своем TikTok-аккаунте.

По словам медика, среди возможных причин судорог — обезвоживание, нарушение электролитного обмена, а также слишком длительное или сильное мышечное сокращение. Если у вас свело мышцу, первым делом нужно помассировать ее и растянуть.

Что еще можно предпринять? Чтобы узнать, смотрите видео врача-невролога.

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Болезни и лекарства,Видео,
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