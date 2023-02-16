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1 час назад

Как правильно хранить популярные лекарства: видео

Мира Маркина

Каждое лекарственное средство имеет определенный срок годности и требования к условиям хранения, рекомендованные производителем. На это крайне важно обращать внимание, ведь при несоблюдении всех этих условий медикаменты могут не просто потерять эффективность, но и нанести вред организму.

Есть такие распространенные и часто используемые лекарства, которые присутствуют почти в каждой домашней аптечке. И каждому кажется, что заглядывать в их инструкции необязательно, ведь какие вопросы могут быть насчет валидола, например. А это очень зря.

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В социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @doctor.anastasiya "Рамблер" нашел видеоролик, в котором девушка перечислила известные всем лекарства, которые нельзя хранить при комнатной температуре – они сохранят свои свойства лишь при условии хранения в холодильнике.

Подробности смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что необходимо знать, принимая мочегонные препараты.

Болезни и лекарства,Видео,
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