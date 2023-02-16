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2 часа назад

Хирург Морозов призвал не пытаться снять судорогу булавкой

Мира Маркина

Чтобы избавиться от судороги, не стоит колоть напряженную мышцу булавкой. Об этом хирург Максим Морозов рассказал "Газете.ру".

Доктор объяснил, что судороги и мышечные спазмы, как правило, возникают в группах мышц, которые человек меньше всего использует для движения. Эти мышцы становятся меньше, у них нарушаются обменные процессы, и потом мышцы неправильно реагируют на нагрузку: появляются спазм и боль, становится трудно двигаться.

По словам Морозова, судороги бывают самостоятельным явлением, но иногда связаны с болезнями. Так, они могут сигнализировать об остеохондрозе позвоночника, дорсопатии, протрузиях и грыжах межпозвоночных дисков. В этом же списке корешковые синдромы, заболевания суставов и сосудов.

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Если судороги связаны с заболеванием, нужно лечить именно его, предварительно проконсультировавшись с врачом. Если симптом самостоятельный, необходимо снять нагрузку с беспокоящей группы мышц, привести конечность в естественное положение. Можно обернуть ее теплым полотенцем, чтобы снять спазм, а затем поглаживающими движениями попробовать размять мышцу, а затем плавно растянуть ее до того как конечность полностью разогнется.

Колоть спазмированную мышцу чем-то острым нельзя ни в коем случае, подчеркнул Максим Морозов. Есть риск травмировать кожу, занести через прокол инфекцию и вызвать воспаление.

Ранее ученые выяснили, как омолодить мышцы.

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