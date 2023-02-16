Хирург Морозов призвал не пытаться снять судорогу булавкой

Чтобы избавиться от судороги, не стоит колоть напряженную мышцу булавкой. Об этом хирург Максим Морозов рассказал "Газете.ру".

Доктор объяснил, что судороги и мышечные спазмы, как правило, возникают в группах мышц, которые человек меньше всего использует для движения. Эти мышцы становятся меньше, у них нарушаются обменные процессы, и потом мышцы неправильно реагируют на нагрузку: появляются спазм и боль, становится трудно двигаться.

По словам Морозова, судороги бывают самостоятельным явлением, но иногда связаны с болезнями. Так, они могут сигнализировать об остеохондрозе позвоночника, дорсопатии, протрузиях и грыжах межпозвоночных дисков. В этом же списке корешковые синдромы, заболевания суставов и сосудов.

Если судороги связаны с заболеванием, нужно лечить именно его, предварительно проконсультировавшись с врачом. Если симптом самостоятельный, необходимо снять нагрузку с беспокоящей группы мышц, привести конечность в естественное положение. Можно обернуть ее теплым полотенцем, чтобы снять спазм, а затем поглаживающими движениями попробовать размять мышцу, а затем плавно растянуть ее до того как конечность полностью разогнется.