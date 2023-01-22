Ученые выяснили, как легко омолодить мышцы

Исследователи из Университета Арканзаса и Университета штата Калифорния обнаружили что упражнения с отягощениями имитируют эффект омолаживающих молекул. Соответствующую статью опубликовал Journal of Physiology.

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Авторы научной работы обратили внимание на четыре белка, которые называют факторами Яманаки: Oct3/4, Sox2, Klf4 и c-Myc. Они могут возвращать некоторые виды клеток в состояние стволовых и, согласно предыдущим исследованиям, смягчить признаки старения у грызунов.

Исследователи сравнили стареющих мышей, у которых был доступ к колесу для упражнений с отягощениями, с генетически модифицированными мышами, чей организм активно производил факторы Яманаки — все или только Myc, производство которого запускает тренировка мышц.

Выяснилось, что упражнения меняют состав веществ в мышечных клетках так же, как факторы Яманаки: делают клетки более похожими на молодые. На взгляд авторов исследования, благоприятный эффект физических упражнений может быть частично связан с производством Myc в мышцах.

Тем не менее, "искусственный" Myc никогда не заменит эффекты тренировок. В определенных условиях он может повышать риск рака, поэтому манипулировать его производством в организме небезопасно. Ученые считают, что их исследование показало: тренировки — самое сильное лекарство от старения мышц.