Как справиться с болью в поврежденной конечности: видео

Большинство пациентов после травмы конечности боятся в полную силу использовать ее. Ограничение в подвижности связывают со страхом появления болевого синдрома и повторного образования травмы на том же месте.

Эрготерапевт Дятлов Денис рассказал, почему не стоит ограничивать в движении травмированную конечность, и как вернуть ей прежний функционал. Если не уделить реабилитации после травмы должного внимания, то впоследствии это ухудшит состояние пострадавшего участка, провоцируя появление боли из-за скованности движения, а также артрозы.

На примере кисти врач показал, с какими проблемами сталкивается пациент получивший травму, и как правильно производить реабилитацию поврежденного руки. Если рука длительное время не получает физической нагрузки, импульсы перестают поступать в мозг, из-за чего он со временем забывает, как двигать этой конечностью и какие мышцы нужно напрячь, чтобы совершить определенное действие.

Больше информации о том, как восстановить двигательный контроль с помощью упражнений, смотрите в видео.