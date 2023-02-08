О каких заболеваниях может говорить повышенная чувствительность

Бывает такое, что человек ощущает повышенную чувствительность к внешним раздражителям, будь то яркий свет, звук или прикосновения. В этом материале мы поговорим с экспертом о том, симптомами каких опасных заболеваний могут быть подобные проявления. Их немало и самостоятельно делать выводы невозможно и опасно, потому, если вы заметите у себя такие симптомы, незамедлительно обратитесь к врачу.

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Повышенная чувствительность к свету, звуку и тактильные раздражения в первую очередь связаны с нарушениями центральной нервной системы.

По словам эксперта, врача общей практики Дениса Прокофьева, если данные отклонения будут сопровождаться лихорадкой, то это уже будет свидетельствовать об инфекционном происхождении заболевания, а к такому всегда присоединяется менингиальный синдром.

Данные проявления могут быть связаны с менингококковыми инфекциями, паратифом, корью, краснухой, туберкулезом, бешенством, вторичным гнойным менингитом, тромбозом мозговых синусов. Позднее ко всем этим симптомам будет присоединяться температура.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Как только эти симптомы проявляются, мы должны думать о токсическом воздействии на ЦНС и головной мозг.