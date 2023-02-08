О каких заболеваниях может говорить повышенная чувствительность

Бывает такое, что человек ощущает повышенную чувствительность к внешним раздражителям, будь то яркий свет, звук или прикосновения. В этом материале мы поговорим с экспертом о том, симптомами каких опасных заболеваний могут быть подобные проявления. Их немало и самостоятельно делать выводы невозможно и опасно, потому, если вы заметите у себя такие симптомы, незамедлительно обратитесь к врачу.
Повышенная чувствительность к свету, звуку и тактильные раздражения в первую очередь связаны с нарушениями центральной нервной системы.
По словам эксперта, врача общей практики Дениса Прокофьева, если данные отклонения будут сопровождаться лихорадкой, то это уже будет свидетельствовать об инфекционном происхождении заболевания, а к такому всегда присоединяется менингиальный синдром.
Как только эти симптомы проявляются, мы должны думать о токсическом воздействии на ЦНС и головной мозг.
Стоит отметить, что реакция на яркий свет сразу после сна или после нахождения в темном помещении не является каким-то тревожным сигналом, однако если вас раздражают свет и звук в любых обстоятельствах, стоит задуматься о посещения врача.