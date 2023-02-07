5 способов избавиться от боли после физических нагрузок

Тревога о набранных зимой лишних килограммах нередко становится причиной для возвращения к спорту. Какие тренировки бы вы ни выбрали – в спортзале или дома – всегда есть вероятность столкнуться с болью после них. Как с ней справиться, «Рамблер» разбирался вместе с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

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Когда боль связана с тренировкой мышц (а не травмой или обострением патологии), то со временем она пройдет и самостоятельно. Но можно попробовать устранить ее медикаментозно.

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Если мы хотим воздействовать на мышечную боль, мы выбираем местные формы в виде гелей класса НПВС (нестероидных противовоспалительных препаратов – прим. ред.). Важно, чтобы это были не крем и не мазь. Наиболее эффективно, на мой взгляд, использовать сначала согревающую мазь, а затем гель с содержанием НПВС. Это снимет болевой импульс, увеличит кровоток мышечной ткани. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Еще один способ избавиться от мышечной боли – это, как ни странно, тренировка. Но нужно снизить интенсивность физической нагрузки. Например, заняться плаванием, спортивной ходьбой, сделать дыхательную гимнастику. Такие тренировки обеспечат мышечным тканям усиленный кровоток, что способствует избавлению от болевых ощущений.

Помимо тренировок можно делать массажи или носить компрессионную одежду, рекомендует врач. А также принимать превентивные меры – не приступать к основной части тренировки без предварительной подготовки мышц к физической нагрузке. То есть, без разминки в начале и растяжки в конце занятий.

Уберечь тело от травм и боли поможет постепенное наращивание интенсивности тренировок. Если вы никогда не бегали, то не стоит пытаться осилить кросс на первом же занятии.

Считается, что восстановление мышц после тренировки в среднем занимает от двух до пяти суток. По прошествии этого времени никакого болевого импульса быть не должно. Если боль остается, необходимо обратиться к врачу. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог