Врач предупредила об опасности приема аспирина

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, какие опасности могут подстерегать тех, кто бесконтрольно принимает аспирин.
Эксперт отметила, что это лекарственное средство обладает способностью препятствовать образованию тромбов, а также эффективно в качестве обезболивающего и жаропонижающего.
Однако принимать препарат необходимо лишь по рекомендации врача, в противном случае есть риск столкнуться с весьма неприятными и опасными последствиями.
Так, бесконтрольный прием аспирина может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте, например, вызвать его эрозивно-язвенные поражения или кровотечения.
Что касается приема некоторыми людьми аспирина для профилактики болезней сердца, Романенко подчеркнула, что средство можно употреблять лишь с разрешения и под контролем специалиста.
Ранее психолог назвала опасность бесконтрольного приема антидепрессантов.