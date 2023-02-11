Врач предупредила об опасности приема аспирина

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, какие опасности могут подстерегать тех, кто бесконтрольно принимает аспирин.

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Эксперт отметила, что это лекарственное средство обладает способностью препятствовать образованию тромбов, а также эффективно в качестве обезболивающего и жаропонижающего.

Однако принимать препарат необходимо лишь по рекомендации врача, в противном случае есть риск столкнуться с весьма неприятными и опасными последствиями.

Так, бесконтрольный прием аспирина может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте, например, вызвать его эрозивно-язвенные поражения или кровотечения.

Что касается приема некоторыми людьми аспирина для профилактики болезней сердца, Романенко подчеркнула, что средство можно употреблять лишь с разрешения и под контролем специалиста.