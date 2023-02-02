Терапевт предупредила о последствиях приема просроченных лекарств

Терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с "Газетой.ru" раскрыла последствия приема просроченных лекарств.
По словам медика, при длительном хранении медикаменты меняют свои физические и химические свойства, из-за чего становятся вредными и могут спровоцировать интоксикацию организма, а также поражение отдельных органов или систем.
К примеру, просроченные капли для глаз или носа могут травмировать слизистую.
Бурнацкая также отметила, что принимать препараты без назначения врача опасно.
"Даже прием всем известного нитроглицерина без имеющейся сердечной патологии у человека весьма небезопасен. Вместо облегчения он даст совершенно противоположный эффект", –подчеркнула врач.
Ранее "Рамблер" рассказывал о необходимых для домашней аптечки лекарствах.