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1 час назад

Терапевт Бурнацкая предупредила о последствиях приема просроченных лекарств

Мира Маркина

Терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с "Газетой.ru" раскрыла последствия приема просроченных лекарств.

Терапевт предупредила о последствиях приема просроченных лекарств
Фото: Unsplash Unsplash

По словам медика, при длительном хранении медикаменты меняют свои физические и химические свойства, из-за чего становятся вредными и могут спровоцировать интоксикацию организма, а также поражение отдельных органов или систем.

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К примеру, просроченные капли для глаз или носа могут травмировать слизистую.

Бурнацкая также отметила, что принимать препараты без назначения врача опасно.

"Даже прием всем известного нитроглицерина без имеющейся сердечной патологии у человека весьма небезопасен. Вместо облегчения он даст совершенно противоположный эффект", –подчеркнула врач.

Ранее "Рамблер" рассказывал о необходимых для домашней аптечки лекарствах.

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