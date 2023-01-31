Терапевт перечислила необходимые для домашней аптечки лекарства

Домашняя аптечка необходима для оказания первой помощи себе и своим близким. В беседе с Pravda.Ru терапевт Татьяна Романенко назвала препараты, которые обязательно нужно иметь дома.

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Врач советует всегда иметь под рукой антигистаминные препараты на случай, если внезапно начнется аллергическая реакция. Но перед покупкой препарата эксперт советует проконсультироваться со специалистом.

Также, по ее словам, нужно держать в аптечке растворы для обработки ран, бинты и жгуты – необходимый для оказания первой помощи набор. Нельзя также забывать и про жаропонижающие препараты.

«Из безопасных – это "Парацетамол" и "Ибупрофен"», – добавила доктор.

На случай возникновения сильных болевых ощущений терапевт рекомендует заранее приобрести лекарства с обезболивающим эффектом, например, "Дротаверин". И последним обязательным препаратом в домашней аптечке врач назвала активированный уголь.

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