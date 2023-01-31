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3 часа назад

Терапевт Романенко перечислила необходимые для домашней аптечки лекарства

Катерина Саломе

Домашняя аптечка необходима для оказания первой помощи себе и своим близким. В беседе с Pravda.Ru терапевт Татьяна Романенко назвала препараты, которые обязательно нужно иметь дома.

Терапевт перечислила необходимые для домашней аптечки лекарства
Фото: Unsplash Unsplash

Врач советует всегда иметь под рукой антигистаминные препараты на случай, если внезапно начнется аллергическая реакция. Но перед покупкой препарата эксперт советует проконсультироваться со специалистом.

Также, по ее словам, нужно держать в аптечке растворы для обработки ран, бинты и жгуты – необходимый для оказания первой помощи набор. Нельзя также забывать и про жаропонижающие препараты.

«Из безопасных – это "Парацетамол" и "Ибупрофен"», – добавила доктор.

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На случай возникновения сильных болевых ощущений терапевт рекомендует заранее приобрести лекарства с обезболивающим эффектом, например, "Дротаверин". И последним обязательным препаратом в домашней аптечке врач назвала активированный уголь.

Ранее мы писали о том, что врачи предложили бросать курить с помощью лекарства от кашля.

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