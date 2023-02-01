Как ученые нашли лекарство от алкоголизма

Алкоголизм становится для многих серьезной проблемой, которая отравляет жизнь и больному, и его близким. Специалисты используют психотерапию, капельницу, кодировки, но никогда нет гарантии, что у пациента не случится рецидива. Ученые разработали и проверили экспериментальный антидепрессант, который сработал, как лекарство от алкоголизма. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Согласно доклиническому исследованию Scripps Research, экспериментальный антидепрессант с потенциально уникальным механизмом действия также может быть эффективен при расстройствах, связанных с употреблением алкоголя.

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В исследовании, которое появилось 20 января 2023 года в журнале Neuropsychopharmacology, ученые обнаружили, что несколько недель лечения молекулой MAP4343 обращали вспять чрезмерное потребление алкоголя у мышей, которые моделировали это состояние.

MAP4343, молекула стероидного типа, в настоящее время изучается в клинических испытаниях в качестве антидепрессанта. Его механизм действия, который включает модулирование структурных белков в клетках, не похож на любой другой антидепрессант или лекарство от расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

«Эти многообещающие результаты предполагают, что мы должны протестировать MAP4343 на людях в качестве потенциального средства лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя», — говорит старший автор исследования Кэндис Контет, доктор философии, доцент кафедры молекулярной медицины Scripps Research.

По оценкам исследователей, более 100 миллионов человек во всем мире имеют расстройство, связанное с употреблением алкоголя, и на его долю приходится более пяти процентов от общего глобального бремени болезней и травм. Существует острая необходимость в более эффективных методах лечения, поскольку существующие варианты, в том числе препарат налтрексон, обычно не могут предотвратить рецидив.

Традиционно исследователи стремились лечить расстройство, связанное с употреблением алкоголя, блокируя положительные эффекты употребления алкоголя, как это делает налтрексон, или обращая вспять тревогу и недомогание, возникающие после отмены алкоголя и способствующие рецидиву.

Однако недавние исследования мозга грызунов и человека обнаружили доказательства того, что расстройство, связанное с употреблением алкоголя, может нарушать нормальное производство и/или регуляцию ключевых структурных белков в клетках головного мозга. Эти белки включают тубулин, главный компонент структур, называемых микротрубочками, которые клетки используют для различных функций, включая деление клеток и внутренний транспорт молекул.

Как именно нарушения тубулина и микротрубочек связаны с употреблением алкоголя, пока неясно, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти нарушения помогают поддерживать алкогольную зависимость, поэтому их устранение может предложить более эффективную стратегию лечения.

Вероятно, MAP4343 может выполнять эту терапевтическую роль, поскольку известно, что молекула способствует сборке белков тубулина в микротрубочки. Доклинические исследования также показали, что MAP4343 обладает свойствами антидепрессанта, и его разработчик MAPREG, французская биотехнологическая компания, в настоящее время тестирует его в клинических испытаниях на пациентах с депрессией.

В новом исследовании команда протестировала MAP4343 на мышах, которые моделировали расстройство, связанное с употреблением алкоголя. В этой стандартной модели прерывистое воздействие паров алкоголя создает состояние зависимости, так что животные потребляют все больше и больше алкоголя, когда им предоставляется возможность выпивать каждый день, и в течение нескольких недель достигают уровня опьянения.

Однако при лечении в течение шести недель возрастающими дозами MAP4343 у мышей, зависимых от алкоголя, среднее ежедневное потребление снизилось примерно до уровней, наблюдаемых у мышей, на которых лечение относительно не повлияло. MAP4343 также нормализовал уровень гормона стресса кортикостерона в крови, который ниже у зависимых от алкоголя животных, вынужденных воздерживаться от употребления алкоголя.

Конте и ее коллеги пришли к выводу, что MAP4343 также следует клинически протестировать на предмет расстройства, связанного с употреблением алкоголя.

Понимание точного механизма действия MAP4343 является еще одной ключевой задачей. В этом исследовании ученые обнаружили, что у мышей с алкогольной зависимостью, испытывающих алкогольную абстиненцию, наблюдается необычно низкий уровень модифицированной формы тубулина (так называемый ацетилированный α-тубулин) в медиальной префронтальной коре. Известно, что эта область мозга помогает регулировать потребление алкоголя и часто ослабляется при расстройствах, связанных с употреблением алкоголя.