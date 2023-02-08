Психолог назвала опасность бесконтрольного приема антидепрессантов

Кандидат наук и практикующий психолог Софья Сулим назвала особенности приема антидепрессантов. Об этом сообщает РИАМО.

Фото: unsplash unsplash

Психолог отметила, что назначать подобные препараты может только врач, так как он собирает анамнез, историю болезни и подобные случаи в семье.

Также может случится такое, что человек назначит себе неверную дозировку антидепрессантов. Это может привести к ухудшению состояния.

Антидепрессанты могут иметь и обратный эффект. Например, если человек принимал их, но не вылечил причину заболевания, то после отмены препаратов состояние может ухудшиться.

Ранее сообщалось, что выяснилось, кому антидепрессанты повышают риск проблем с сердцем.