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1 час назад

Ученые выяснили, у кого из принимающих антидепрессанты высокий риск проблем с сердцем

Мира Маркина

Исследователи из Колумбийского и Пенсильванского университетов выявили, что некоторым людям антидепрессанты могут повредить митральный клапан сердца и тем самым повысить риск сердечной недостаточности. Исследование опубликовал журнал Science Translational Medicine.

Выяснилось, кому антидепрессанты повышают риск проблем с сердцем
Фото: PxherePxhere

Здоровый митральный клапан плотно закрывает отверстие между левым предсердием и левым желудочком, когда сердце сокращается. Когда клапан деформируется, часть крови может просачиваться в обратном направлении. Если это не вылечить, в конечном счете возникнет застойная сердечная недостаточность.

Исследователи обнаружили, что работа митрального клапана может серьезно нарушаться, если человек принимает один из самых эффективных и часто назначаемых типов антидепрессантов — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, или СИОЗС. Из-за этого нарушения пациентам приходилось делать операцию на сердце в более молодом возрасте, чем тем, кто СИОЗС не принимал.

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Митральный клапан повредится из-за антидепрессантов не у любого человека. Ученые выяснили, что изменение происходит в организме тех, у кого две копии (от отца и от матери) гена SERT — гена белка-переносчика серотонина. Из-за этой особенности утолщался митральный клапан у мышей, которые принимали СИОЗС. Мыши без двух копий гена тоже приобретали проблемы с митральным клапаном, но только если дозы препаратов были очень высокими.

Две копии SERT сами по себе, отмечается в исследовании, не повышали риск проблем с митральным клапаном. Прием СИОЗС в умеренных дозах также не повреждал митральный клапан, а только усугублял существующие проблемы.

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