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2 часа назад

Диетолог Гинзбург назвал продукты, вызывающие тревожность и депрессию

Мира Маркина

Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой" раскрыл продукты, вызывающие тревожность и депрессию.

Диетолог назвал продукты, вызывающие тревожность и депрессию
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, тревожность является свойством головного мозга, которое начинается с нейровоспаления. Нейровоспалению, в свою очередь, способствуют сахар и сахаросодержащие продукты: конфеты, торты, выпечка, а также продукты с высоким гликемическим индексом – хлеб, картошка и рис.

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Кроме того, Гинзбург посоветовал осторожнее относиться к трансжирам – маргарину, подсолнечному маслу и колбасам. Они повышают вероятность нарушения работы сосудов в головном мозге, которые могут стать причиной депрессивных расстройств.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что диетолог раскрыла лучший сок для укрепления иммунитета.

Новости,Михаил Гинзбург,
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