Диетолог назвал продукты, вызывающие тревожность и депрессию

Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой" раскрыл продукты, вызывающие тревожность и депрессию.

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По словам медика, тревожность является свойством головного мозга, которое начинается с нейровоспаления. Нейровоспалению, в свою очередь, способствуют сахар и сахаросодержащие продукты: конфеты, торты, выпечка, а также продукты с высоким гликемическим индексом – хлеб, картошка и рис.

Кроме того, Гинзбург посоветовал осторожнее относиться к трансжирам – маргарину, подсолнечному маслу и колбасам. Они повышают вероятность нарушения работы сосудов в головном мозге, которые могут стать причиной депрессивных расстройств.