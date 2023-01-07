Диетолог раскрыла лучший сок для укрепления иммунитета

Диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik назвала лучший сок для укрепления иммунитета, повышения уровня гемоглобина и прилива сил. По словам эксперта, максимальная польза для здоровья содержится в гранатовом соке.

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"Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов — активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа. В результате у человека прибавляется сил, он ощущает прилив энергии", – подчеркнула медик.

В данном напитке содержатся жирорастворимые витамины D, E и K и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме того, он повышает уровень гемоглобина в крови, тем самым помогая в лечении анемии, продолжила врач.