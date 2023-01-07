Диетолог раскрыла лучший сок для укрепления иммунитета

Диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik назвала лучший сок для укрепления иммунитета, повышения уровня гемоглобина и прилива сил. По словам эксперта, максимальная польза для здоровья содержится в гранатовом соке.
"Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов — активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80% клеток, необходимых для иммунного ответа. В результате у человека прибавляется сил, он ощущает прилив энергии", – подчеркнула медик.
В данном напитке содержатся жирорастворимые витамины D, E и K и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме того, он повышает уровень гемоглобина в крови, тем самым помогая в лечении анемии, продолжила врач.
Мойсенко отметила, что максимальную пользу от гранатового сока можно получить, приготовив его самостоятельно. После приготовления в него нужно добавить немного воды и выпить в течение получаса. Врач напомнила, что почти во все соки, приготовленные промышленным путем, добавляется сахар в качестве консерванта.
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