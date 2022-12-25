Диетолог назвала продукты, в которых много сахара

Много сахара содержится в макаронах и крупах. Об этом в беседе с Life.ru рассказала диетолог Елена Тихомирова.

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"В 100 граммах макарон и круп содержится от 20 до 25 граммов сахара. <...> В обычной порции риса (200 граммов) содержится 60 граммов углеводов. Поэтому макароны и крупы — это безумно высококалорийные продукты", — предупредила эксперт.

Много сахара во фруктовых соках, особенно если они с мякотью. Их не рекомендуют пить людям, которые борются с лишним весом. К числу продуктов с высоким содержанием сахара относится и мед.

"В 100 граммах меда содержится примерно 100 граммов сахара, поэтому если вы любите мед, то следует рассматривать его не как полезный продукт, а как продукт, содержащий углеводы", — подчеркнула врач.

В этом же списке леденцы и карамельки. По количеству сахара в 100 граммах они приближаются к меду. Не стоит злоупотреблять и такими сладостями как зефир, пастила, мармелад и маршмеллоу. Кроме того, много сахара в изюме, финиках, инжире, кураге и других сухофруктах, напомнила эксперт.