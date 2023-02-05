Почему человек болеет чаще, чем животные: видео

Нам очень жалко животных, когда они болеют. Но делают они это гораздо реже, чем люди. Почему мы больше подвержены болезням, чем наши питомцы? Рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук Сергей Абашин. Видео с медиком опубликовано в TikTok-аккаунте @onko_doctor

Одна из причин, по которой у людей гораздо больше заболеваний, по словам медика, связана с тем, что человек живет дольше, чем животные. Например, если вашей кошке 15 лет, по человеческим меркам ей уже 50 или даже 60 лет.

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