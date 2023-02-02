Какие симптомы указывают на проблемы с печенью: видео

Печень выполняет огромное количество функций в организме, обладая способностью к регенерации. Однако и ее ресурс, к сожалению, не безграничен. Правда, о проблемах с печенью порой становится известно довольно поздно.

Заболевания печени встречаются часто, однако, зачастую их выявляют на поздних стадиях. А все потому, что печень практически не подает никаких сигналов о том, что с ней что-то не так. Во всяком случае, боли человек не ощущает, ведь у органа отсутствуют болевые рецепторы. Многие даже не подозревают, что у них проблемы с печенью, а когда неполадки обнаруживаются, оказывается, что уже все серьезно.