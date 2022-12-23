Три вопроса доктору о жировом гепатозе печени

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Как часто вам встречалась фраза, что ожирение – эпидемия XXI века? Задумывались ли вы сколько людей в вашем окружении страдают от данной проблемы? Возможно, вы слышали, что опаснее всего абдоминальное ожирение? Давайте же разберемся в деталях.

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Комментирует специально для "Рамблер" врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Даниил Григорьевич Серебряков.

Весь жир нашего организма грубо можно поделить на 2 категории: париетальный – по сути подкожный, и висцеральный – тот, что скапливается вокруг внутренних органов, который и считается самым вредным и опасным.

Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

А что, если процесс может зайти еще дальше? И жир окажется прямо внутри органа, что тогда? Такие явления называются жировыми дистрофиями тех или иных органов и, на удивление, довольно часто встречаются.

Самым популярным и часто встречающимся вариантом является жировая дистрофия печени, известная также как «Жировой гепатоз». О данном феномене и пойдет речь.

Объясняем с помощью аналогии

Итак, печень… Главная лаборатория нашего организма по синтезу различных белков, преобразованию и обезвреживанию различных химических соединений, включая медикаменты и яды, запасанию полезных веществ.

По сути, эдакий научный комплекс, где каждый отдельный ученый – гепатоцит занят своим делом. У тучных людей, зачастую с нарушением углеводного обмена печень постепенно подвергается жировой дистрофии, это значит, что между клетками печени появляется все больше и больше жировых клеток, которых в норме там быть не должно. Жировые клетки подобны недалеким хулиганам, которые хотят только становиться больше и совершенно не хотят работать.

И вот уже в нашей лаборатории-печени ученых-трудяг гепатоцитов теснят бестолковые хулиганы – жировые клетки. Не дают им нормально выполнять свои функции, в следствие чего работоспособность всей лаборатории резко снижается. Меньше синтезируется белков, хуже инактивируются токсичные соединения, меньше запасается полезных веществ, объясняет эксперт.

К чему это приведет? Да к чему угодно, от гипо- и авитаминозов, снижению иммунитета, болей в правом подреберье из-за растяжения капсулы печени, набитой жировыми клетками, до серьезных обменных нарушений, интоксикации, нарушения кроветворения и далее по нарастающей.

Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Причины появления и симптомы гепатоза

Причины появления жирового гепатоза – алиментарное ожирение, по причине употребления большого количества быстрых углеводов и насыщенных жиров.

Симптомы – очень разные, от постоянной болезненной тяжести в правом подреберье, нарушения стула, снижения иммунитета, до тяжелых обменных нарушений, нарушения кроветворения гиповитаминозов и т. д.

Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Можно ли полностью вылечить

Печень – это самый активно регенерирующий орган нашего организма. И если нормализовать питание, привести массу тела в порядок, поработать с грамотным эндокринологом над нарушениями углеводного обмена, если они есть, и далее придерживаться здорового образа жизни – печень восстановит свой первоначальный облик и функционал, если дело не дошло до цирроза.

Лечение должно быть комплексным. Просто пропивая препараты, назначенные врачом и не меняя образа жизни хороших результатов не добиться.

Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Меры профилактики

Все очень просто. Вести здоровый образ жизни. Правильно питаться – чтобы доля жиров была не выше 30 % рациона, а доля насыщенных жиров менее 10% от общего рациона. Избегать малой подвижности – иметь не менее 200 минут хорошей кардионагрузки в неделю и избегать хронических интоксикаций, которые дарят нам вредные привычки, рекомендует специалист.