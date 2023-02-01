Экосистема как в джунглях: что ученые нашли в пупках людей

Скорее всего вы не задумывались о том, какие микроорганизмы живут в наших пупках. Однако ученые не раз работали над этим вопросом. "Рамблер" расскажут о том, что же было найдено в глубине людских пупков.

Фото: Pxhere Pxhere

Ученые, изучавшие содержимое пупков, пришли к выводу, что внутри них бывают целые "экосистемы как в джунглях.

Видео дня

Согласно исследованию 2012 года, опубликованному в журнале PLOS One, ваш пупок, вероятно, кишит бактериями, как обычными, так и ранее неизвестными.

По словам доктора Роба Данна, профессора биологии в Университете штата Северная Каролина в Роли, который руководил исследованием, пупок — это забавная среда обитания, наполненная живыми организмами, о которых мы мало знаем. Он меньше подвергается воздействию и моется реже, чем другие участки кожи, поэтому бактериальное сообщество в пупках меньше нас беспокоит.

Ученые, стоящие за исследованием, привлекли 66 мужчин и женщин и взяли мазок с пупка с помощью ватной палочки. Затем они культивировали бактерии из пупков людей, и участники даже могли просматривать онлайн-фотографии бактериальных колоний, обнаруженных в их пупке. Экспериментаторы также выделили ДНК из образца, чтобы идентифицировать точные виды бактерий.

В ходе исследования ученые обнаружили, что среднестатистический пупок содержит 67 различных видов бактерий.

Еще более шокирует, что команда обнаружила в общей сложности 2368 видов бактерий.

«Мы получили гораздо больше видов бактерий , чем ожидали», — сказал Роб Данн.

Тем не менее, некоторые типы бактерий были распространены среди участников — восемь наиболее распространенных типов бактерий были идентифицированы у 70 процентов всей группы.

К ним относятся стафилококки, которые, по словам ученых, подобны постоянной армии вашей кожи, защищающей ее от вредных микробов. Другими часто встречающимися микробами были виды Bacillus, тип бактерий, который придает неприятный запах ногам и может защищать организм от грибков, и Micrococcus, стойкие бактерии, обитающие глубоко в пупке, которые могут выжить без кислорода.

При этом, по мнению ученых каждого человека есть своя уникальная смесь.

«Пока мы не видим четких объяснений того, почему люди так сильно различаются с точки зрения их бактериальных сообществ от человека к человеку.