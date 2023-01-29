Раскрыта опасность ультрафиолетовых ламп для дезинфекции

В период пандемии возросла популярность ультрафиолетовых ламп для дезинфекции помещений. Специалисты Университета Хельсинки предупреждают: умный девайс может ухудшить качество воздуха. Соответствующее заявление было сделано в научной работе, опубликованной в Environmental Science & Technology.

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Ученые провели исследование и выяснили, что ультрафиолетовые лампы влияют на концентрацию некоторых газов и мелких частиц, связанных с респираторными заболеваниями. Если быть точными, их количество растет.

Еще один важный вывод – УФ-излучение способствует образованию окислителей, а именно озона и гидроксильного радикала.

Ученые рекомендуют выдержать паузу в 30-40 минут, прежде чем входить в помещение после выключения дезинфицирующей лампы. В противном случае лучше защищать органы дыхания респиратором.

Специалисты отмечают, что для окончательных выводов необходимо продолжение исследований.

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