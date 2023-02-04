Сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности. При этом ошибочно полагать, что это угроза только для пожилых людей. Из-за неправильного питания, вредных привычек, малоподвижного образа жизни заболевания сердца стали возникать и у молодых людей. Очень часто в 25-30 лет пациенты жалуются на повышенное давление, а в 40 лет нередко случаются инфаркты.