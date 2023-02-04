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1 час назад

Почему молодым надо следить за давлением: видео

Мира Маркина

Сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности. При этом ошибочно полагать, что это угроза только для пожилых людей. Из-за неправильного питания, вредных привычек, малоподвижного образа жизни заболевания сердца стали возникать и у молодых людей. Очень часто в 25-30 лет пациенты жалуются на повышенное давление, а в 40 лет нередко случаются инфаркты.

Врач-онколог Сергей Абашин рассказал в TikTok-аккаунте @onko_doktor, почему молодым надо тоже следить за своим артериальным давлением. По словам медика, оно является симптомом очень многих заболеваний, в том числе гипертонической болезни.

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