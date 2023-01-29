Как часто можно сдавать анализы крови

При необходимости сдавать кровь можно хоть каждый день. Если есть необходимость приходить на анализы часто, то нужно предупредить лаборанта, чтобы он выбирал разные места для прокола. В том случае, если сдавать анализы надо очень часто, например, при госпитализации, то врачи предпочитают установить пациенту катетер – его наличие облегчает и введение лекарств, и взятие крови. Слишком частое взятие крови в одном и том же месте может травмировать мягкие ткани и мелкие кровеносные сосуды – появится синяк, возникнет боль при нажатии.



В том случае, если результаты анализа будут отличаться от нормы, то врач, учитывая состояние пациента, может назначить лечение и по его окончании повторное исследование. В большинстве случаев оценить результаты лечения, приема витаминов или корректирующей диеты можно через 2-3 месяца.



Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики