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34 минуты назад

Как часто можно сдавать анализы крови

Мира Маркина
Ольга Викторовна Малиновскаяэксперт

Анализы крови – один из самых простых и достаточно точных способов следить за состоянием здоровья. С их помощью можно заподозрить и подтвердить ряд заболеваний, в том числе и достаточно серьезных. Но как часто можно сдавать анализы крови и может ли это навредить здоровью? "Рамблеру" рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Как часто можно сдавать анализы крови
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как правило, при взятии анализов берется небольшой объем крови: нескольких миллилитров может хватить сразу на несколько исследований. По словам медика, специалистам в области лабораторной диагностики удобнее работать с венозной кровью, чем с капиллярной, взятой из пальца. Капиллярная кровь чаще содержит разрушенные эритроциты и имеет тенденцию к свертыванию в пробирке. Образующиеся сгустки могут мешать проведению анализа и потребовать повторного взятия крови.

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Из капиллярной крови можно сделать общий анализ крови, а вот набор биохимических показателей в ней определить не получится. Кровь, взятая из вены, подходит для большинства анализов. Кроме того, способ взятия крови из вены при использовании современных игл и вакуумных пробирок простой и менее болезненный, чем «укол» пальца.
Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Так как объем, который берется для проведения анализа, обычно составляет лишь несколько миллилитров, то организму не требуется длительный период восстановления между сдачей анализов, объяснила специалист.

При необходимости сдавать кровь можно хоть каждый день. Если есть необходимость приходить на анализы часто, то нужно предупредить лаборанта, чтобы он выбирал разные места для прокола. В том случае, если сдавать анализы надо очень часто, например, при госпитализации, то врачи предпочитают установить пациенту катетер – его наличие облегчает и введение лекарств, и взятие крови. Слишком частое взятие крови в одном и том же месте может травмировать мягкие ткани и мелкие кровеносные сосуды – появится синяк, возникнет боль при нажатии.

В том случае, если результаты анализа будут отличаться от нормы, то врач, учитывая состояние пациента, может назначить лечение и по его окончании повторное исследование. В большинстве случаев оценить результаты лечения, приема витаминов или корректирующей диеты можно через 2-3 месяца.
Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

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Иногда полученный результат анализов может оказаться сомнительным – это может быть из-за неправильной подготовки, например, сдачи крови не натощак, что очень важно для некоторых исследований. В таких случаях ждать несколько месяцев для повторной сдачи, по словам медика, не нужно, надо правильно подготовиться и пересдать кровь, как только вы будете готовы.

Болезни и лекарства,Ольга Малиновская,
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