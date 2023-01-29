Анализы крови – один из самых простых и достаточно точных способов следить за состоянием здоровья. С их помощью можно заподозрить и подтвердить ряд заболеваний, в том числе и достаточно серьезных. Но как часто можно сдавать анализы крови и может ли это навредить здоровью? "Рамблеру" рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Как правило, при взятии анализов берется небольшой объем крови: нескольких миллилитров может хватить сразу на несколько исследований. По словам медика, специалистам в области лабораторной диагностики удобнее работать с венозной кровью, чем с капиллярной, взятой из пальца. Капиллярная кровь чаще содержит разрушенные эритроциты и имеет тенденцию к свертыванию в пробирке. Образующиеся сгустки могут мешать проведению анализа и потребовать повторного взятия крови.
Так как объем, который берется для проведения анализа, обычно составляет лишь несколько миллилитров, то организму не требуется длительный период восстановления между сдачей анализов, объяснила специалист.
Иногда полученный результат анализов может оказаться сомнительным – это может быть из-за неправильной подготовки, например, сдачи крови не натощак, что очень важно для некоторых исследований. В таких случаях ждать несколько месяцев для повторной сдачи, по словам медика, не нужно, надо правильно подготовиться и пересдать кровь, как только вы будете готовы.