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52 минуты назад

Почему боль в спине – повод обратиться к онкологу

Мира Маркина

Причиной боли в спине могут быть не только физические нагрузки или длительное пребывание в неудобной позе. Эксперты британской Национальной службы здравоохранения (NHS) предупреждают: дискомфорт в пояснице может быть признаком «тихого убийцы» – рака. Подробнее об этом читайте в статье «Рамблера».

Почему боль в спине – повод обратиться к онкологу
Фото: flickr.comflickr.com

По статистике Всемирной организации здравоохранения, рак шейки матки считается четвертым по распространенности видом онкологических заболеваний среди женщин. В 2020 году официально было зафиксировано 604 000 новых случаев заболевания. И это число, вероятнее всего, будет расти.

Испытывая боли в пояснице, между костями таза или внизу живота, многие женщины и не предполагают, что ее причиной может быть вовсе не растяжение и перенапряжение мышц, а возникновение опухоли.

Какими еще симптомами сопровождается это заболевание?

  1. Появление вагинальных кровотечений после или во время секса, между менструациями или в период после наступления менопаузы.
  2. Заподозрить рак шейки матки стоит и в том случае, если во время менструации женщина теряет крови больше, чем обычно, или характер выделений изменился.
  3. Во время полового акта появились болезненные ощущения, которых не было прежде.

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Многие женщины сталкиваются с этими симптомами при наличии в анамнезе миомы или эндометриоза. В таком случае следует быть более внимательными к своему здоровью и проходить регулярные цитологические исследования, которые позволяют точно выявить рак шейки матки.

Врач общей практики Радхика Вохра в статье для The Sun объяснила принципиальность регулярной сдачи мазков.

«Анализ мазка позволяет проверить, инфицирована ли шейка матки ВПЧ (вирусом папилломы человека – прим. ред.). Он проводится для того, чтобы выявить изменения на ранней стадии. Если ВПЧ обнаружен, клетки, собранные для анализа, будут исследованы под микроскопом с целью выявления каких-либо необычных изменений в их внешнем виде».

Болезни и лекарства,ВОЗ,
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