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56 минут назад

О чем при панкреатите молчат гастроэнтерологи: видео

Катерина Саломе

Одним из самых распространенных заболеваний пищеварительной системы считается панкреатит. Чаще всего его диагностируют у женщин, пожилых людей и склонных к полноте.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Скачкова Валерия рассказала, что поджелудочную железу травмируют образовывающиеся при воспалении в организме свободные радикалы. Для того, чтобы снизить их количество, необходимо потреблять достаточно антиоксидантов, отметила эксперт.

Как отличить острый панкреатит

В опубликованном в TikTok-аккаунте врача ролике, она перечислила богатые этими веществами продукты. Также специалист объяснила, как их правильно употреблять.

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Болезни и лекарства,Видео,
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