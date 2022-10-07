Россиянам рассказали, как распознать острый панкреатит

Гастроэнтеролог и врач УЗДГ Алина Будаковская рассказала, по каким симптомам можно распознать приступ панкреатита. Об этом сообщает "Москва 24".
По словам специалиста, при обострении этого заболевания боль усиливается после приемов пищи. Она носит опоясывающий характер и может отдавать в левую лопатку, из-за чего ее путают с сердечными приступами.
Также в качестве симптомов она называет повышение температуры, тошноту, рвоту и диарею после приема пищи.
Будаковская также пояснила, что панкреатит рискует развиться у людей, которые регулярно употребляют алкоголь и жирную пищу. Также заболевание может появиться из-за регулярного стресса.
Ранее сообщалось, что врач назвала признаки нехватки железа в организме.