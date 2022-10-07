Россиянам рассказали, как распознать острый панкреатит

Гастроэнтеролог и врач УЗДГ Алина Будаковская рассказала, по каким симптомам можно распознать приступ панкреатита. Об этом сообщает "Москва 24".

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По словам специалиста, при обострении этого заболевания боль усиливается после приемов пищи. Она носит опоясывающий характер и может отдавать в левую лопатку, из-за чего ее путают с сердечными приступами.

Также в качестве симптомов она называет повышение температуры, тошноту, рвоту и диарею после приема пищи.

Будаковская также пояснила, что панкреатит рискует развиться у людей, которые регулярно употребляют алкоголь и жирную пищу. Также заболевание может появиться из-за регулярного стресса.