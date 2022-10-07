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2 часа назад

Гастрэнтеролог Будаковская: боль при панкреатите связана с приемами пищи

Мария Каткова

Гастроэнтеролог и врач УЗДГ Алина Будаковская рассказала, по каким симптомам можно распознать приступ панкреатита. Об этом сообщает "Москва 24".

Россиянам рассказали, как распознать острый панкреатит
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам специалиста, при обострении этого заболевания боль усиливается после приемов пищи. Она носит опоясывающий характер и может отдавать в левую лопатку, из-за чего ее путают с сердечными приступами.

Также в качестве симптомов она называет повышение температуры, тошноту, рвоту и диарею после приема пищи.

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Будаковская также пояснила, что панкреатит рискует развиться у людей, которые регулярно употребляют алкоголь и жирную пищу. Также заболевание может появиться из-за регулярного стресса.

Ранее сообщалось, что врач назвала признаки нехватки железа в организме.

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