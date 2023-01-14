Какая специя улучшает желчеотток: видео

Застой желчи — одно из самых распространенных заболеваний пищеварительного тракта. Это патологическое состояние, при котором желчь не выводится из желчного пузыря, либо выводится в недостаточном количестве. Она сгущается, ее компоненты выпадают в осадок и способствуют образованию камней.

На застой желчи указывают некоторые симптомы. Среди них —горечь во рту, частые изжоги, отрыжка, неприятный запах изо рта, боли в правом подреберье, желтушность и сухость кожи, ломкость ногтей.

Как рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте, для профилактики застоя желчи и улучшения желчеоттока стоит добавить в рацион одну невероятно полезную специю. Смотрите видео, чтобы узнать, какую.

Ранее мы показывали ролик о том, как растворить камень в желчном пузыре.