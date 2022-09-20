Как растворить камень в желчном пузыре: видео

Камни в желчном пузыре - это затвердевшие отложения пищеварительной жидкости, которые появляются из-за холестерина, соли и других компонентов желчи. Они могут быть размером с песчинку, а могут, в самых критичных случаях, достигать размера мяча для гольфа.

Камни являются признаком желчнокаменной болезни (ЖКБ). В России данное заболевание диагностируют 10-15 процентам населения. Это чревато развитием более серьезных осложнений. Можно ли как-то избавиться от камней в желчном пузыре? Рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте @doctor.skachkova.

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