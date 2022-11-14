Как улучшить отток желчи: видео

Застой желчи занимает третье место среди самых распространенных заболеваний пищеварительного тракта. Среди симптомов, указывающих на проблемы с желчным пузырем, – ощущение дискомфорта, ноющая и тянущая боль в правом боку, особенно после физических нагрузок, сухость и горечь во рту, небольшие изменения оттенка кожи. Если желчь застаивается и не поступает в кишечник, это негативно сказывается на всем процессе пищеварения и может привести к опасным последствиям. Что можно сделать, чтобы не допустить застоя желчи и улучшить ее отток? Рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте.