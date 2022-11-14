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14 ноября

Как улучшить отток желчи: видео

Мира Маркина

Застой желчи занимает третье место среди самых распространенных заболеваний пищеварительного тракта. Среди симптомов, указывающих на проблемы с желчным пузырем, – ощущение дискомфорта, ноющая и тянущая боль в правом боку, особенно после физических нагрузок, сухость и горечь во рту, небольшие изменения оттенка кожи. Если желчь застаивается и не поступает в кишечник, это негативно сказывается на всем процессе пищеварения и может привести к опасным последствиям. Что можно сделать, чтобы не допустить застоя желчи и улучшить ее отток? Рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова в своем TikTok-аккаунте.

Как улучшить отток желчи: видео
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, в незапущенном состоянии для нормализации оттока желчи достаточно придерживаться несложных правил питания. Главное из них – это регулярные приемы пищи.

Смотрите видео, чтобы узнать советы врача-гастроэнтеролога.

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