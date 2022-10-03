Гастритом страдает более 60 процентов населения России. Приступы воспаления слизистой оболочки желудка, как правило, сопровождаются острой и интенсивной болью, которая в большинстве случаев локализуется в верхней области живота, непосредственно под грудиной. Иногда она ощущается в зоне левого подреберья. Это зависит от того, где именно поражен желудок.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова рассказала в своем TikTok-аккаунте, как быстро снять болевой синдром. По словам медика, часто при обострении гастрита пациенты пьют один и тот же препарат, однако на самом деле он не помогает справиться с болью.

Важным аспектом лечения также является соблюдение правильного питания. При регулярном дискомфорте необходимо обратиться за помощью к врачу для устранения причины неприятных симптомов.