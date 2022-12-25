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48 минут назад

Как восстановиться после операции на плече: видео

Мира Маркина

Реабилитация после операции в ранний восстановительный период является важным аспектом выздоровления.

Врач-ортопед Роман Желтов рассказал, как правильно восстановиться после перенесенной операции на плечевом суставе. Для раннего послеоперационного периода не важно, какая именно операция была сделана, потому что в первую очередь пациенту придется бороться с болью и отеком. В первую очередь врач советует ориентироваться на свои ощущения, вовремя замечая положения, которые усиливают болевой синдром. Если вы чувствуете, что определенное движение приносит боль, то старайтесь его избегать. Восстановление должно проходить с постепенным увеличением подвижности плеча, но важно отметить, что действия должны выполняться безболезненно. Врач показал комплекс упражнений, которые помогут на ранней стадии послеоперационного восстановления.

Подробнее о том, как восстановиться после перенесенной операции на плече, смотрите в видео.

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