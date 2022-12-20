Почему на самом деле надо держать ноги в тепле

Скорее всего, вы замечали, на улицах людей с голыми щиколотками. Кажется, что они даже не мерзнут, но мы все с детства слышим, что ноги нужно держать в тепле. Правда ли это так? Почему именно ноги должны быть хорошо защищены от холода? Об этом "Рамблеру" рассказал врач-терапевт Даниил Серебряков.

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Феномен подвернутых узких джинсов, кед и низких носков в моде среди современной молодежи - явление по настоящему интересное и достойное внимания.

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Подвороты, зародившиеся в 60-х годах в США среди молодежи, слушающей рок и разъезжающей на мотоциклах. Именно чтобы низ джинсов не мешал управлять мотоциклом и не попал в цепь, его и подворачивали. Подвернутые джинсы дополнялись кедами и низкими носками и плотно вошли в модный обиход современных школьников.

По словам эксперта, такой тренд на самом деле опасен. В результате, молодые люди получают не только красную или синюшную кожу в открытых местах, но и реальные проблемы со здоровьем.

Наш с вами организм — это совершенная саморегулируемая система работающая на основе физических, химических и биологических явлений.



Как любая система, каждую свою секунду существования организм стремится к энтропии — необратимому рассеиванию энергии и во избежание наступления хаоса, регулируется системами поддерживающими постоянство внутренней среды —гомеостаза организма. Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Поддержание нормальной температуры тела — это одна из частей того самого постоянства внутренней среды. Существуют органы продуцирующие тепло — например печень, мышцы и органы рассеивающие, испаряющие тепло — например кожа, слизистые, легкие.

Кожа — это радиатор нашего организма. При нагреве подкожные сосуды расширяются, чтобы как можно больше тепла принесенного с током крови испарить с поверхности кожи с потом. При охлаждении, подкожные сосуды спазмируются и запустевают, чтобы сохранить как можно больше тепла в организме.

Как мы помним из школьного курса физики, наибольшей теплопроводностью обладают твердые тела, наименьшей — газы. Именно по этому мы стараемся одеться, когда холодно, чтобы создать воздушную прослойку между кожей и одеждой, препятствующую рассеиванию тепла, способствующую сохранению нормальной температуры кожи.



Когда наш организм согрет, сохраняется нормальная скорость физических и химических процессов питания органов и тканей и хорошо работает иммунитет как общий, так и местный на слизистых верхних дыхательных путей. Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Что же происходит с голыми лодыжками на морозе?

Они становятся местом наибольшего испарения тепла. Организм стремительно замерзает, замедляются скорости протекания физических и химических процессов.

Резко снижается местный иммунитет и как следствие возрастает восприимчивость к респираторным вирусным инфекциям, которые практически беспрепятственно проникают в организм воздушно-капельным путем.

Серебряков Даниил Григорьевич Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Кроме того, местно начинаются проблемы с замороженными тканями. Спазмированное сосудистое русло не способно принести достаточное количество питательных веществ к коже.