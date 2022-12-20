Почему на самом деле надо держать ноги в тепле

Скорее всего, вы замечали, на улицах людей с голыми щиколотками. Кажется, что они даже не мерзнут, но мы все с детства слышим, что ноги нужно держать в тепле. Правда ли это так? Почему именно ноги должны быть хорошо защищены от холода? Об этом "Рамблеру" рассказал врач-терапевт Даниил Серебряков.
Феномен подвернутых узких джинсов, кед и низких носков в моде среди современной молодежи - явление по настоящему интересное и достойное внимания.
Подвороты, зародившиеся в 60-х годах в США среди молодежи, слушающей рок и разъезжающей на мотоциклах. Именно чтобы низ джинсов не мешал управлять мотоциклом и не попал в цепь, его и подворачивали. Подвернутые джинсы дополнялись кедами и низкими носками и плотно вошли в модный обиход современных школьников.
По словам эксперта, такой тренд на самом деле опасен. В результате, молодые люди получают не только красную или синюшную кожу в открытых местах, но и реальные проблемы со здоровьем.
Поддержание нормальной температуры тела — это одна из частей того самого постоянства внутренней среды. Существуют органы продуцирующие тепло — например печень, мышцы и органы рассеивающие, испаряющие тепло — например кожа, слизистые, легкие.
Кожа — это радиатор нашего организма. При нагреве подкожные сосуды расширяются, чтобы как можно больше тепла принесенного с током крови испарить с поверхности кожи с потом. При охлаждении, подкожные сосуды спазмируются и запустевают, чтобы сохранить как можно больше тепла в организме.
Они становятся местом наибольшего испарения тепла. Организм стремительно замерзает, замедляются скорости протекания физических и химических процессов.
Кроме того, местно начинаются проблемы с замороженными тканями. Спазмированное сосудистое русло не способно принести достаточное количество питательных веществ к коже.