Как снять заложенность носа без капель, вызывающих зависимость

Каждый из нас хоть раз в жизни мучался от заложенности носа, ощущения набитой ватой головы или горечи в носовых пазухах.

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Принято считать, что заложенность носа вызвана слишком большим количеством слизи в носовых ходах, но обычно это результат воспаления кровеносных сосудов в пазухах. Это может быть вызвано простудой, гриппом, аллергией или инфекцией носовых пазух.

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К счастью, кроме капель, которые вызывают зависимость, есть несколько способов облегчить свое состояние. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Пар и душ

Если вы когда-нибудь заходили в душ с заложенным носом, скорее всего, вы замечали, что после этого вам стало легче дышать. Но почему?

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний , пар из душа может фактически разжижать слизь в носу, тем самым уменьшая воспаление. Горячий душ может помочь вернуть нормальное дыхание хотя бы на время.

Тот же эффект можно получить, вдыхая пар над тазиком с горячей водой. Это значительно облегчит ваше состояние.

Метод такой:

Налейте немного горячей воды в тазик или миску

Затем накройте голову полотенцем и разместите голову над емкостью

Позвольте пару собраться и вдыхайте глубоко, чувствуя, как пар успокаивает вас.

Будьте очень осторожны, чтобы не обжечь лицо горячей водой или паром.

Установите увлажнитель воздуха

Если вы постоянно страдаете от заложенности носа, увлажнитель может помочь решить проблемы, вызванные сухим воздухом в помещении.

Гаджет превращает воду во влагу, которая медленно повышает влажность в помещении. Вдыхание этого влажного воздуха может успокоить раздраженные ткани и опухшие кровеносные сосуды в носу и пазухах.

Очень многие люди, страдающие от сухости и заложенности носа, после использования увлажнителя заметили явные улучшения.

Кроме того, важно заниматься гидратацией и изнутри. Для этого врачи советуют пить много жидкости. Если болит еще и горло, то помогут теплые напитки.

Солевой спрей

Ситуацию с сухостью носа можно исправить с помощью спрея с раствором соленой воды, также известного как физиологический раствор.

Средство увеличит влажность в ноздрях, что может принести некоторое облегчение.

Некоторые спреи даже содержат противозастойные препараты. Перед использованием каких-либо солевых спреев, содержащих противоотечные средства, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Теплый компресс

Успокаивающий теплый компресс может помочь уменьшить заложенность носа, "открыв" носовые ходы снаружи.

Сделать теплый компресс своими руками очень просто. Просто смочите небольшое полотенце в теплой воде, а затем убедитесь, что вы выжали из него как можно больше воды.