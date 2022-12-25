Что делать при односторонней боли в поясничной зоне: видео

Боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, возникающая при наклоне туловища или при длительных физических нагрузках, чаще всего связана с нестабильностью таза.

Врач-реабилитолог Михаил Сорокин рассказал, как избавиться односторонней боли в области поясницы с помощью физических упражнений. Короткий комплекс упражнений направлен на выравнивание и стабилизацию положения таза. Такая нагрузка исключает лишние движения, провоцирующие болевой синдром. Тренировка длится не более 10 минут, а из инвентаря понадобится только фитнес-кубик.

Подробнее том, как избавиться от боли в пояснице, смотрите в видео.