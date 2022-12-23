4 полезные привычки, которые помогут снизить риск деменции

Согласно исследованиям, даже небольшие изменения в образе жизни могут снизить риск развития деменции на 30%. И чем раньше вы начнете внедрять полезные привычки в свою жизнь, тем более благотворное влияние они окажут на ваше здоровье. Подробнее об этих привычках – в материале "Рамблера".

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Регулярные прогулки

Даже у пациентов с диагностированной деменцией ежедневные часовые прогулки улучшают функции мозга. В частности, улучшается метаболизм глюкозы в мозге. В качестве профилактики когнитивных нарушений прогулки и вовсе незаменимы – наравне с другой физической активностью они не только укрепляют мышцы, но и способствуют здоровью мозга.

Общение

По некоторым исследованиям, регулярные встречи с друзьями и приятелями способны снизить риск развития деменции на 70%. Что любопытно: если молодым пациентам врачи рекомендуют меньше проводить времени в соцсетях, то для людей в возрасте соцсети наоборот могут быть полезны. Если человек одинок, они способны заменить "живое" общение и поддержать активность мозга.

Средиземноморская диета

На сегодняшний день это диета считается одной из самых здоровых: она помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, увеличивает продолжительность жизни и снижает риск деменции. Секрет прост: средиземноморский рацион уменьшает вероятность развития диабета, который является одним из основных факторов болезни Альцгеймера.

Отдых