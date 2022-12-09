Найдена связь между гиперактивностью и риском деменции

Специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга изучили данные пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Выяснилось, что это заболевание влияет на процессы старения. Как именно – описано в журнале Molecular Psychiatry.

СДВГ имеет генетический фактор. Но учеными пока не обнаружен ген, который влиял бы на развитие этого синдрома. Поэтому они склонны считать, что возникновение заболевания связано с сочетанием некоторых генетических комбинаций.

Для последующих экспериментов ученые использовали инструмент под названием ADHD-PRS – с его помощью возможно вычислить совокупный генетический шанс возникновения синдрома. Его применили на данных 212 добровольцев, у которых не наблюдались нарушения работы мозга, свойственные пациентам с деменцией. В течение шести лет исследователи наблюдали за изменениями их когнитивных способностей.

Выяснилось, что чем выше ADHD-PRS, тем больше вероятность столкнуться с деменцией в старости. Теперь ученые намерены исследовать, как коррекция поведения пациента с СДВГ влияет на нейродегенеративные заболевания в пожилом возрасте.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как шумные соседи сказываются на здоровье вашего сердца.