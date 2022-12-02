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1 час назад

Какие запахи сложно различать пациентам с деменцией

Мира Маркина

Ухудшение обоняния – один из ранних симптомов наступающей деменции. Ученые провели исследование и выяснили, какие запахи становится все труднее распознать пациентам с развивающимся недугом. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Какие запахи сложно различать пациентам с деменцией
Фото: UnsplashUnsplash

Работа ученых опубликована в Журнале Американского общества гериатрии. В исследовании приняли участие 3000 добровольцев в возрасте от 57 до 85 лет. Испытуемым предложили нюхать специальные маркеры различных ароматов и идентифицировать их. Добровольцы должны были распознать пять ароматов: мяты, рыбы, апельсина, розы и кожи.

Невролог назвала симптомы развития деменции

78% добровольцев правильно распознали как минимум четыре из пяти запахов. 14% определили три из пяти, 5% назвали два запаха, а 2% только один. 1% испытуемых не смог распознать ни одного аромата.

По прошествии пяти лет эксперты провели состояние здоровья участников. Оказалось, что почти у всех испытуемых, которые не смогли назвать ни одного запаха, развивается деменция. При этом почти 80% из тех, кто назвал один или два аромата, также страдали деменцией:

"Эти результаты показывают, что обоняние тесно связано с функционированием и здоровьем мозга",

– отметил Джаянт М. Пинто, ведущий автор исследования.

По мнению медика, обоняние, в частности, и сенсорная функция, в целом, могут быть важным ранним признаком, указывающим на развитие деменции.

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