Почему сидеть в туалете больше 10 минут опасно для здоровья

Эксперты бьют тревогу по поводу неблагоприятного воздействия на организм длительных посещений туалета. "Рамблер" расскажет, почему это может быть опасно для здоровья.

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По словам доктора Элис Фоснайт, уролога из Aeroflow Urology, регулярное сидение в туалете в течение длительного времени может привести к избыточному давлению на органы малого таза, что может вызвать геморрой, дисфункцию мочеиспускания и потенциальный пролапс.

Так уролог объяснила, что геморрой, опухшая вена или группа вен, возникающие в прямой кишке и анусе могут быть вызваны длительным сидением в туалете.

«Поскольку в сиденье унитаза есть отверстие, прямая кишка опускается ниже ягодичных. Когда происходит этот процесс, возникает гравитация, и кровь начинает скапливаться в самой нижней части тела — прямой кишке», — объясняет врач.

Когда кровь скапливается в этой области, кровеносные сосуды расширяются и могут образовываться тромбы, оставляя человека с начальной стадией геморроя.

По словам Фоснайт, попытка воспользоваться туалетом, когда геморрой уже присутствует, может вызвать нагрузку на уже расширенные кровеносные сосуды, что ухудшит состояние.

Кроме того, запор, состояние, затрудняющее опорожнение кишечника, является еще одним побочным эффектом, который может возникнуть при длительном посещении туалета.

«Что касается пищеварения, запор может возникнуть вторично из-за непроходимости выходного отверстия, если не сосредоточиться на потребностях вашего тела и расслабить ректальный сфинктер для опорожнения кишечника», — сказала Фоснайт.

Еще одна проблема из-за долгих "сеансов" в туалете: онемение гениталий, ног и ступней, которое может возникнуть из-за дополнительного давления на ваши седалищные бугры (V-образная кость в нижней части таза) .