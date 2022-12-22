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5 часов назад

Кардиолог Гандельман раскрыл частые ошибки, которые люди совершают перед сном

Мира Маркина

Кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале назвал частые ошибки, которые люди совершают перед сном.

Прежде всего врач предостерег от переедания. По словам медика, ужин должен быть не позднее, чем за три часа до сна. В противном случае, сон будет неспокойным.

Как бессонница влияет на мозг

Кроме того, кардиолог рекомендовал отказаться от компьютера, смартфона и телевизора незадолго до сна. Свет от этих устройств препятствует выработке мелатонина – гормона сна. В связи с этим у человека может развиться бессонница.

Ранее "Рамблер" рассказывал о причинах, из-за которых всегда клонит в сон.

ЗОЖ,Видео,Первый канал,
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