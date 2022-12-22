Кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале назвал частые ошибки, которые люди совершают перед сном.
Прежде всего врач предостерег от переедания. По словам медика, ужин должен быть не позднее, чем за три часа до сна. В противном случае, сон будет неспокойным.
Кроме того, кардиолог рекомендовал отказаться от компьютера, смартфона и телевизора незадолго до сна. Свет от этих устройств препятствует выработке мелатонина – гормона сна. В связи с этим у человека может развиться бессонница.
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