Кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале назвал частые ошибки, которые люди совершают перед сном.

Прежде всего врач предостерег от переедания. По словам медика, ужин должен быть не позднее, чем за три часа до сна. В противном случае, сон будет неспокойным.