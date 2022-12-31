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28 минут назад

Почему при гастрите нельзя носить ремни: видео

Мира Маркина

С гастритом связано большое количество ограничений, которые касаются не только питания, но и образа жизни в целом, в том числе того, как мы одеваемся. Так, например, распространено убеждение, что при заболевании нельзя носить тугие ремни. И это действительно так.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова рассказала в своем TikTok-аккаунте, что это связано с повышенным давлением внутри живота, которое провоцирует изжогу. Дело в том, что, когда ремень перетягивает живот, наш желудок немного поднимается, и кислота с гораздо большей легкостью попадает в пищевод.

Смотрите видео, чтобы узнать, как это происходит и почему, подробнее.

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Болезни и лекарства,Видео,
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