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47 минут назад

Почему нельзя есть кашу на молоке при гастрите: видео

Мира Маркина

Гастрит — заболевание, требующее от пациента соблюдения определенной диеты. Некоторые считают, что каша, приготовленная на молоке, — это полезное блюдо. Однако при заболеваниях желудочно-кишечного трака это не так.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова рассказала в своем TikTok-аккаунте, что не так с этим блюдом и почему его нельзя есть на завтрак людям с гастритом. По словам медика, молоко сильно снижает кислотность желудка, а затем, наоборот, значительно ее увеличивает.

Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

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Болезни и лекарства,Видео,
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