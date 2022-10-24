Гастрит — заболевание, требующее от пациента соблюдения определенной диеты. Некоторые считают, что каша, приготовленная на молоке, — это полезное блюдо. Однако при заболеваниях желудочно-кишечного трака это не так.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова рассказала в своем TikTok-аккаунте, что не так с этим блюдом и почему его нельзя есть на завтрак людям с гастритом. По словам медика, молоко сильно снижает кислотность желудка, а затем, наоборот, значительно ее увеличивает.

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